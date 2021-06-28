В связи с почвенной засухой и высокой температурой в четырех муниципалитетах Челябинской области введен режим ЧС. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Так, с 24 июня в связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями режим ЧС ввели в Варненском районе до особого распоряжения. Почвенная засуха и сухой ветер привели к опасному положению и Кизильский муниципальный район. Здесь режим ЧС ввели также до особого распоряжения.
Аналогично чрезвычайные ситуации находятся на контроле регионального МЧС в Брединском и Карталинском муниципальных районах.
«Только за воскресенье поступило 13 сообщений о возгорании мусора и травы в Челябинской области. На возгорания реагировали от МЧС 59 человек, 21 единица техники», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.
Напомним, новая неделя в Челябинской области будет очень жаркой. Ртутные столбики достигнут +37°C. За подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.