В нескольких районах Челябинской области ввели режим ЧС из‑за жары

На территории региона вновь наблюдаются очаги возгорания сухой травы

В связи с почвенной засухой и высокой температурой в четырех муниципалитетах Челябинской области введен режим ЧС. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Так, с 24 июня в связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями режим ЧС ввели в Варненском районе до особого распоряжения. Почвенная засуха и сухой ветер привели к опасному положению и Кизильский муниципальный район. Здесь режим ЧС ввели также до особого распоряжения.

Аналогично чрезвычайные ситуации находятся на контроле регионального МЧС в Брединском и Карталинском муниципальных районах.

«Только за воскресенье поступило 13 сообщений о возгорании мусора и травы в Челябинской области. На возгорания реагировали от МЧС 59 человек, 21 единица техники», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Напомним, новая неделя в Челябинской области будет очень жаркой. Ртутные столбики достигнут +37°C. За подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.