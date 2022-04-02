В нацпарке «Зюраткуль» собака искусала косулю

Хозяин домашнего животного, нарушивший правила, будет наказан

В национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области собака искусала косулю Мурку. Животное получило многочисленные травмы. Сейчас сотрудники нацпарка выхаживают косулю, сообщили в пресс-службе Зюраткуля.

Инцидент произошел на кордоне «У трех вершин» в Доме лося «Сохатка». Одни из посетителей, нарушив правила посещения нацпарка, взял с собой собаку. Увидев Мурку, она сорвалась с поводка и напала на косулю, поранив ей ухо, искусав морду и нанеся другие травмы по всему телу. Сейчас инспекторы делают все, чтобы спасти Мурку. Нарушитель будет наказан.

Сотрудники Зюраткуля отмечают, что на кордоне «У трех вершин» уже больше 10 лет взрослые лоси и подростки находятся в свободном выгуле, и встреча собаки и дикого животного может оказаться плачевной.

«Туристы, которые берут с собой собак в лес, подвергают и своих питомцев большой опасности. Собаки могут стать добычей волков, а иногда и медведей. И такие случаи были в национальном парке, когда туристы возвращались без своих питомцев, принося с собой лишь ошейники. Собаки могут спровоцировать нападение диких животных и на человека, что очень опасно для здоровья и жизни»,— предупредили представители нацпарка.

В Зюраткуле призвали оставлять своих домашних животных дома, не нарушать правила и не создавать опасных ситуаций.