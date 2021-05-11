В нацпарке «Зюраткуль» полиция нашла человеческие останки

Следственный комитет проводит проверку

На территории национального парка «Зюраткуль» в Саткинском районе туристы обнаружили скелетированные останки человека. Информацию об этом сегодня, 11 мая, Первому областному информагентству подтвердил руководитель следственного отдела по Сатке Михаил Крохин.

Пугающую находку путешественники обнаружили накануне, 10 мая. Сначала туристы увидели банковскую карту и попытались разыскать хозяина. Позже выяснилось, что карта принадлежит мужчине, который пропал в 2018 году.

«Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия и обнаружили останки, по предварительным данным, именно этого мужчины», — сообщил Михаил Крохин.

Следствие продолжается.