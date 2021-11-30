В нацпарке «Зюраткуль» лось напал на девочку

Представители заповедника выясняют обстоятельства произошедшего

В национальном парке «Зюраткуль» лось напал на девочку. Видео с прогулки по парку выложил в YouTube посетитель 30 ноября. На кадрах видно, как группа туристов, в том числе дети, пытаются погладить животное. Через некоторое время лось передними ногами сбивает с ног девочку и женщину, которая кинулась на помощь ребенку. В национальном парке информагентству «Первое областное» пояснили, что жалоб от посетителей не было, и теперь разбирают появившееся видео и пытаются выяснить обстоятельства случившегося.

В YouTube сегодня появилось видео, как взрослый лось нападает на девочку. Автор видео указал, что инцидент произошел в национальном парке «Зюраткуль». На кадрах видно, что группа туристов, в том числе и дети, окружили лося и пытаются погладить и даже накормить. Одна из женщин направила телефон в морду животному для хорошего кадра. В это время лось обнюхивает окружающих людей и в один момент толкает девочку передними копытами в грудь. Девочка падает, а лось повторяет попытку столкнуть уже кинувшуюся на помощь женщину. Туристы спугнули сохатого.

В нацпарке тем временем о случившемся узнали только из видео.

«К нам никто не обращался с таким инцидентом. Обычно все инспекторы на кордоне предупреждают посетителей, что кормить и подходить близко к диким животным опасно. Теперь мы разбираем видео, пытаемся выяснить, кто из лосей так себя повел и когда это произошло», — пояснили в отделе по туризму национального парка.

В заказнике также отметили, что усилят профилактическую работу с туристами о мерах безопасности.

«Лося, скорее всего, могло напугать, что его окружили, а девочка стояла ниже его ростом — это могло спровоцировать его способ защититься. Сам автор видео стоит сзади копытного. Надо не забывать, что даже если животное ласковое, оно — дикое, предугадать его поведение очень сложно», — прокомментировала сотрудник Екатерина Зайцева.

Напомним, посетить «Зюраткуль» с недавнего времени можно и онлайн — национальный парк презентовал электронную книгу со всеми достопримечательностями и интересными фактами.