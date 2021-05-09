В нацпарке «Зигальга» задержали мужчину на квадроцикле

Южноуралец заехал на особо охраняемую территорию без разрешения

В национальном парке «Зигальга» задержали мужчину, который без разрешения заехал на квадроцикле на особо охраняемую территорию. Как сообщили накануне, 8 мая, в пресс-службе нацпарка, использование транспорта могло стать причиной пожара.

«Мужчина находился на особо охраняемой природной территории без разрешения, к тому же въехал туда на квадроцикле. Последнее во время действия особого режима вполне могло стать причиной пожара, ведь даже искры бывает достаточно для того, чтобы занялась сухая трава»,— сообщили представители «Зигальги».

Нарушителю выписали штраф.

Также в пресс-службе добавили, что национальный парк патрулируют не только пешком, но и с воздуха с помощью беспилотника, чтобы вовремя заметить даже небольшое возгорание и незамедлительно его ликвидировать.

Напомним, с 1 мая на территории Челябинской области действует особый противопожарный режим, который запрещает горожанам посещать леса, разжигать костры и сжигать мусор.