В нацпарке «Зигальга» молния ударила в сосну

Инспекторы напомнили, как вести себя в лесу во время грозы

Накануне в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области бушевала непогода. Одна из молний ударила в сосну. Дерево чудом не загорелось, но серьезно пострадало. Как сообщили представители нацпарка, случившееся — еще одно доказательство того, как важно соблюдать правила безопасности во время грозы.

«Укрываться от бури под высокими или одиночно стоящими деревьями может быть смертельно опасно. Также не стоит прислоняться и прикасаться к скалам»,— предупредили в Зигальге.

Если гроза застала во время туристического похода, то лучше рассредоточиться, а не держаться группой. А еще нельзя находиться вблизи костра и держать в руках металлические предметы. Снаряжение лучше выложить и отойти от него на расстояние минимум десять метров.

В минувшие выходные гроза прошла и в Сосновском районе. Одна из молний попала в трансформаторную подстанцию, та сразу же загорелась. В результате ЧП без света на некоторое время остались жители поселка Кременкуль.

В начале июля в Миассе молния также попала в дерево. Оно упало прямо на туристическую палатку. В результате погибла девятилетняя девочка, а ее младшая сестра получила серьезные травмы.