В нацпарке «Таганай» туристы нашли человеческие останки

Следователи устанавливают личность погибшего

На территории национального парка «Таганай» туристы обнаружили скелетированные человеческие останки. Рядом находились кроссовки, по которым теперь следователи и пытаются установить личность погибшего. Информацию об этом сегодня, 14 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Путешественники обнаружили останки накануне, 13 мая. Территориально они находились в Кусинском районе. Возможно, пропавший турист стал жертвой нападения волков, поскольку неподалеку находится их логово.

«Останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка. Установить личность погибшего могут помочь найденные рядом со скелетом кроссовки», — рассказали в региональном СУ СКР.

Как ранее писал наш сайт, в национальном парке «Зюраткуль» нашли скелетированные останки туриста. Следователи полагают, что они принадлежат коркинцу Сергею Царапкину, который пропал в 2018 году. Рядом с останками лежала банковская карта с его именем на лицевой стороне.