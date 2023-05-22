В нацпарке «Таганай» спасатели эвакуировали туристку с травмой ноги

Женщина совершала восхождение на гору в составе группы

В национальном парке «Таганай» помощь понадобилась 29-летней жительнице Екатеринбурга. Женщина получила серьезную травму голеностопа во время спуска с Двуглавой сопки. Идти самостоятельно она не смогла, сообщили сегодня, 22 мая, в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Туристы оказали пострадавшей первую помощь и помогли ей спуститься к приюту «Белый ключ». Далее понадобилась помощь спасателей.

«Туристку эвакуировали на внедорожнике к Центральной усадьбе. Пострадавшая решила обратиться к медикам после возвращения домой», — рассказали в областной ПСС.

В минувшие выходные помощь специалистов понадобилась жителю Златоуста. Мужчина забыл ключи от квартиры и решил забраться домой через окно, однако его нога застряла между газовой трубой и стеной.

На место происшествия приехали спасатели, деблокировали дверь квартиры и помогли пострадавшему освободить ногу.