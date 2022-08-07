В нацпарке «Таганай» сорвавшийся со скалы камень ударил по голове шестилетнюю девочку

Ребенка эвакуировали и передали врачам скорой помощи

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» на одном из туристических маршрутов камень сорвался с высоты и попал по голове шестилетней девочке. Ребенок потерял сознание. Спасатели эвакуировали малышку и передали медикам, сообщили 7 августа в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП произошло на скальном участке от Приюта Таганай до Откликного гребня, который туристы проходят без альпинистского снаряжения. В какой-то момент с одной из скал сорвался камень, поднимавшиеся туристы его не заметили, а те, что были внизу, не успели уйти в сторону. В результате камень попал по голове ребенку.

«По словам мамы, от внезапного удара девочка на мгновение потеряла сознание. Ссадины на лице, гематомы в месте ушиба и сонливость указывали на серьезность полученной травмы и необходимость немедленной эвакуации ребенка в больницу. Очевидцы вызвали спасателей. По описанию местности было установлено место ЧП, куда на квадроциклах оперативно выехала дежурная смена»,— рассказали в ведомстве.

По пути до Центральной усадьбы девочка, находившаяся на руках у своего отца, время от времени засыпала. Затем ее передали сотрудникам скорой медицинской помощи.