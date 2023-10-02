В нацпарке «Таганай» 11‑летнего туриста эвакуировали с сильными болями

Помощь медиков ребенку не потребовалась

В минувшие выходные 11-летнему мальчику потребовалась помощь спасателей во время прохождения маршрута в национальном парке «Таганай». Со слабостью и сильными болями в позвоночнике ребенка доставили в Центральную усадьбу, где передали родителям, сообщили 2 октября в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

К спасателям Златоустовского отряда обратилась руководитель туристической группы. Женщина рассказала, что во время прохождения маршрута выходного дня до Каменной реки 11-летнему туристу внезапно стало плохо: у него появились сильные боли в позвоночнике и слабость, а также обострилось заболевание, из-за которого мальчик редко бывает на природе.

Спасатели на квадроциклах добрались до горно-таежной местности и эвакуировали ребенка до Центральной усадьбы. Родители мальчика решили не обращаться к медикам скорой помощи и отвести ребенка к врачам по месту жительства.

Всего на минувшей неделе спасатели оказали помощь 6 южноуральцам и совершили 14 выездов.