В нацпарке Челябинской области разыскивают пропавшего туриста

Мужчина решил прогуляться один и не вернулся на место ночевки группы

В минувшие выходные в национальном парке «Таганай» пропал 39-летний турист из Курганской области, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

Мужчина решил прогуляться один, предупредил об этом группу, а после восхождения на Круглицу сообщил по телефону, что возвращается назад.

«После этого звонка турист не вышел к назначенному месту встречи и перестал отвечать на телефонные звонки. Более того, опрос многочисленных посетителей парка показал, что на тропах пропавший никому не встречался», — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Специалисты разыскивают туриста пешком и на квадроциклах.

Тем временем на Аргазинском водохранилище продолжаются поиски рыбака. Мужчина утонул на глазах у товарища еще 27 сентября.