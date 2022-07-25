В национальном парке «Зюраткуль» заблудились мужчина с ребенком

Понадобилась помощь спасателей

В минувшие выходные 55-летний мужчина и 8-летний ребенок заблудились в национальном парке «Зюраткуль». Туристов искали до позднего вечера, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Группа спасателей Златоустовского отряда, сотрудники пожарной охраны и нацпарка бросились на поиски потерявшихся.

«Тщательное обследование троп, дорог и просек проводилось на огромном участке труднопроходимой местности в районе озера Зюраткуль. В 23 часа мужчина и ребенок были обнаружены спасателями на восточном склоне хребта и эвакуированы к личному автомобилю. Медпомощь пострадавшим не потребовалась», — сообщили в региональной ПСС.

Спасатели отметили, что заблудившиеся не смогли бы самостоятельно преодолеть в темноте путь по горному рельефу.

Также в воскресенье, 24 июля, в нацпарке «Таганай» 45-летний турист получил травму ноги. Спасатели на квадроцикле эвакуировали пострадавшего к Центральной усадьбе и передали медикам.