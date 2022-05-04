В национальном парке «Зигальга» Челябинской области нашли заблудившихся туристов

Парень и девушка отстали от группы во время похода

В национальном парке «Зигальга» полицейские и сотрудники МЧС искали заблудившихся туристов. Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

В дежурную часть обратилась девушка. Она сообщила, что оторвалась от группы туристов вместе с молодым человеком.

«Уже через несколько минут на предполагаемое место выехал наряд следственно-оперативной группы. К поискам также присоединились сотрудники МЧС. В общей сложности в мероприятии было задействовано 20 человек и 4 единицы техники. Поиски заняли около трех часов, в результате потерявшиеся смогли сориентироваться и выйти к остальным туристам», — рассказали в региональном полицейском главке.

Выяснилось, что молодые люди путешествовали в составе незарегистрированной туристической группы.

1 мая в природном парке «Иремель» 43-летний мужчина упал на каменистом участке и ушиб бедро. Спасатели на квадроцикле эвакуировали пострадавшего из горно-таежной местности.