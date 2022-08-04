Замеченного на Таганае браконьера лишили оружия. Нарушителя по данным фотоловушки выследила оперативная группа национального парка. Правоохранители составили протокол за нарушение установленных правил хранения оружия и оштрафовали на 3,5 тысячи рублей за въезд на особо охраряемую природную территорию, сообщается на официальном сайте НП «Таганай».
Факт правонарушения был зафиксирован в декабре 2021 года, когда у одной из границ национального парка были замечены следы незаконной охоты. Установленная на месте фотоловушка зафиксировала, как на особо охраняемую территорию въезжает автомобиль, подготовленный к езде по пересечённой местности.
«На кадрах было хорошо видно, что из люка на крыше автомобиля высовывается человек и с помощью прибора, похожего на тепловизор, осматривает окрестности. По номеру машины мы установили личность владельца техники, им оказался житель села Медведёвка Кусинского района. Материалы передали в полицию», — сообщил заместитель директора национального парка «Таганай» по охране Павел Юмин.
После того как правоохранители побывали у мужчины дома, на него составили протокол за нарушение установленных правил хранения оружия. Кроме того, любитель бездорожья оштрафован на три с половиной тысячи рублей за въезд на особо охраняемую природную территорию. Уже весной мужчина вновь попался — на сей раз протокол составили за неправильную транспортировку оружия. За два нарушение в течение года ему грозит лишение права хранения и ношения оружия на срок от 6 месяцев до года.