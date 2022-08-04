В национальном парке «Таганай» с помощью фотоловушки выследили браконьера

Нарушителя выследила оперативная группа

Замеченного на Таганае браконьера лишили оружия. Нарушителя по данным фотоловушки выследила оперативная группа национального парка. Правоохранители составили протокол за нарушение установленных правил хранения оружия и оштрафовали на 3,5 тысячи рублей за въезд на особо охраряемую природную территорию, сообщается на официальном сайте НП «Таганай».

Факт правонарушения был зафиксирован в декабре 2021 года, когда у одной из границ национального парка были замечены следы незаконной охоты. Установленная на месте фотоловушка зафиксировала, как на особо охраняемую территорию въезжает автомобиль, подготовленный к езде по пересечённой местности.

«На кадрах было хорошо видно, что из люка на крыше автомобиля высовывается человек и с помощью прибора, похожего на тепловизор, осматривает окрестности. По номеру машины мы установили личность владельца техники, им оказался житель села Медведёвка Кусинского района. Материалы передали в полицию», — сообщил заместитель директора национального парка «Таганай» по охране Павел Юмин.

После того как правоохранители побывали у мужчины дома, на него составили протокол за нарушение установленных правил хранения оружия. Кроме того, любитель бездорожья оштрафован на три с половиной тысячи рублей за въезд на особо охраняемую природную территорию. Уже весной мужчина вновь попался — на сей раз протокол составили за неправильную транспортировку оружия. За два нарушение в течение года ему грозит лишение права хранения и ношения оружия на срок от 6 месяцев до года.