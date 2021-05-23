В Нагайбакском районе женщина скончалась после купания в реке

Местная жительница потеряла сознание прямо в воде

Сегодня, 23 мая, в селе Фершампенуаз Нагайбакского района скончалась молодая женщина. Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» очевидцы, местная жительница купалась в местной реке и вдруг потеряла сознание. В местной больнице она скончалась.

Известно, что женщина отправилась купаться в реку Кизил-Чилик. В воде ей внезапно стало плохо, и она потеряла сознание. Находящиеся неподалеку местные жители сразу же бросились женщине на помощь: одни доставали ее из воды, другие вызывали скорую. Прибывшие на место ЧП медики осмотрели пострадавшую, которая на тот момент уже пришла в себя, и госпитализировали в местную больницу. Спустя некоторое время женщина скончалась.

Факт происшествия корреспонденту Первого областного информагентства подтвердил местный участковый полиции. В региональном Следственном комитете ситуацию пока не прокомментировали.

Сотрудники МЧС напоминают, что несмотря на высокие температуры, вода остается холодной. Купаться в непрогретых водоемах, а также в необорудованных местах опасно для здоровья и жизни.