В Нагайбакском районе задержали браконьера

Возбуждено уголовное дело

Егерь Березинского охотничьего хозяйства сообщил в полицию о следах отстрела сибирской косули. Вскоре задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной охоте (статья 258 УК РФ). Об этом сегодня, 7 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила подозреваемого во время подомового обхода. У него дома были обнаружены и изъяты туша косули, снегоход, использованный для охоты, и оружие», — рассказали в региональном полицейском главке.