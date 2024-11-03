В Нагайбакском районе выявили работавших без патентов иностранцев

В ближайшее время их выдворят за пределы страны

В Нагайбакском районе полицейские проверили иностранцев, работавших на одном из предприятий. Выяснилось, что пятеро мигрантов находились на территории России незаконно и не имели патентов на работу. Им выписали штрафы, в ближайшее время нарушителей депортируют, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении мигрантов составили протоколы о незаконном осуществлении трудовой деятельности (статья 18.10 КоАП РФ) и нарушении правил въезда в Россию (статья 18.8 КоАП РФ). Они помещены в Центр временного содержания и вскоре будут выдворены из страны.

Привлекли к ответственности и работодателя. За незаконное привлечение к работе иностранцев деятельность предприятия приостановили на две недели.