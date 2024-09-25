В Нагайбакском районе спасатели шесть часов обследовали водоем в поисках пропавшей пенсионерки

Версия гибели женщины в акватории исключена

В Нагайбакском районе продолжаются поиски 74-летней пенсионерки. Женщина ушла из дома еще 18 сентября, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Водолазы несколько раз полностью обследовали водоем в поселке Кужебаевском.

«Тщательный и изнурительный поиск под водой в течение шести часов проведен в общей сложности на площади 6 тысяч квадратных метров несколькими способами и полностью исключил версию о возможной гибели пенсионерки на акватории», — рассказали в региональной ПСС.

А в Кусинском районе 23 сентября пропала 75-летняя женщина. Полиция и спасатели обследуют поселок Ковали и лес неподалеку. Пенсионерку ищут с помощью квадрокоптера.