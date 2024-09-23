В Нагайбакском районе спасатели почти неделю ищут пропавшую пенсионерку

Специалисты обследуют водоемы

В Нагайбакском районе добровольцы, полиция и спасатели разыскивают пропавшую 74‑летнюю женщину. Она ушла из дома 18 сентября, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели обследовали пруд в поселке Кужебаевском.

«Пешком обследована и вся береговая линия, которую спасатели вместе с пожарными прошли метр за метром через бурьян, густые заросли кустарника и камыша. Обнаружить местопребывание пострадавшей до сегодняшнего дня не удалось. Поиск продолжается, а к обследованию водоемов будут привлечены спасатели-водолазы», — рассказали в областной ПСС.

На поиски привлечены сотрудники пожарной и лесоохраны.