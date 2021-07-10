В Нагайбакском районе лесной пожар тушат около села Лебединое

Силы и средства МЧС распределены по трем направлениям

Сегодня, 10 июля, в Нагайбакском районе Челябинской области продолжается борьба с лесными пожарами. Глава района Иван Сурменев утром провел заседание районного штаба, на котором распределили силы и средства по трем направлениям, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

«На данный момент пожарные машины и водовозки тушат пожар около села Лебединое. Продолжается отсечение ландшафтных пожаров от села Париж на дороге от Джабыка и около оздоровительного лагеря „Роднички“. В помощь представителям МЧС и местным волонтерам прибыло более 50 казаков из разных районов»,— сообщают представители регионального правительства.

Напомним, накануне вечером, 9 июля, огонь подобрался к селу Париж. Замгубернатора Евгений Голицын сообщил, что он был остановлен на расстоянии километра от Парижа.