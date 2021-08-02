В Нагайбакском районе иномарка въехала в грузовик

Водителя легкового авто госпитализировали

В минувшую субботу, 31 июля, в Нагайбакском районе произошло ДТП. Водитель иномарки совершил лобовое столкновение с большегрузом, сообщает корреспондент медиахолдинга «Первое областное».

Авария произошла около поселка Южный в 15:00. Водитель автомобиля «Тойота RAV4» по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб врезался в грузовик «ДАВ».

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля „Тойота“. В тяжелом состоянии он был госпитализирован. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего»,— сообщили на месте ЧП сотрудники ОГИБДД по Златоусту.

Напомним, накануне утром, 1 августа, под Златоустом разбился местный житель. Мужчина, совершая обгон, съехал в кювет.

31 августа в Златоусте водитель иномарки хотел объехать женщину с собакой, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора, но не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. Травмы получили пять человек, включая детей.

В Челябинске вечером 31 августа в ДТП погибли мужчина и женщина. Также находившаяся в автомобиле девятилетняя девочка получила незначительные травмы.