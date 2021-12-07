Во вторник, 7 декабря, мужчина устроил стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. По предварительным данным двое человек погибли, трое ранены, сообщает ТАСС ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Мужчина открыл стрельбу после того, как охранник попросил его надеть маску. По предварительным данным, погибли сотрудница и посетитель МФЦ. Среди пострадавших, девочка в возрасте 10-11 лет. Преступника задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.

По информации правоохранительных органов, личность злоумышленника установлена, он находился в неадекватном состоянии. Задержанный является бывшим военнослужащим. Он стрелял из боевого, не зарегистрированного на него оружия. Взрывных устройств при нем обнаружено не было.

Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил в своем аккаунте во «ВКонтакте» информацию о стрельбе. А также выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

«В МФЦ „Рязанский“ произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», — написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Отметим, что СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос в СК. Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.