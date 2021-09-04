В Москве экс-сотрудника челябинской таможни арестовали за мошенничество

Сухробу Лутфуллоеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения бывшему сотруднику челябинской таможни Сухробу Лутфуллоеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Экс-таможенника заключили под стражу на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сухроб Лутфуллоев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). По данным ТАСС, экс-таможенник мог быть посредником между предпринимателем и должностными лицами таможенных органов, обеспечивая бизнесмену ввоз из Китая незаконных товаров.

РЕН-ТВ уточняет, что с сентября прошлого года Лутфуллоев и другие участники преступной группы, действуя по схеме, пропустили через границу 600 автомобилей, получив около 420 тысяч долларов.

На данный момент Сухроб Лутфуллоев не является сотрудником Федеральной таможенной службы.