В Минздраве рассказали о состоянии 12‑летнего мальчика, которого мать сбросила из окна 6‑го этажа

Подросток находится в областной детской клинической больнице

В министерстве здравоохранения Челябинской области рассказали о состоянии 12-летнего подростка, которого минувшей ночью 38-летняя мать сбросила из окна 6-го этажа.

«Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинскую организацию. Он находится под контролем врачей, и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали Первому областному информагентству в Минздраве.

В ночь на вторник, 14 июня, 38-летняя женщина сбросила из окна дома по улице Богдана Хмельницкого в Челябинске двоих детей, а потом свела счеты с жизнью. Мать и трехлетний мальчик скончались.



По уточненным данным, семья была благополучной, на учете не состояла. Женщина не жила с отцом детей последние три месяца. Вечером перед трагедией она поругалась с ним и не пустила в квартиру.



