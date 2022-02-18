В Минздрав Челябинской области пришли силовики

Полиция и сотрудники УФСБ проверяют документы

Сегодня, 18 февраля, в министерство здравоохранения пришли силовики. Полицейские проверяют документацию, связанную с закупкой медицинского оборудования. Информацию о визите силовиков Первому областному информагентству подтвердили в СУ СКР по Челябинской области, однако от комментариев отказались.

В пресс-службе министерства сообщили, что работа идет в обычном режиме.

«У нас все тихо. Работаем как обычно. Если мы будем готовы предоставить комментарии, то сделаем это позже», — сообщили в Минздраве.

Добавим, оперативно-следственные мероприятия проходят в ведомстве не в первый раз. В сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при закупке томографов (статья 285 УК РФ), однако в деле так и не появилось фигуранта.

UPD: «Работа в Министерстве здравоохранения региона проходит в штатном режиме. Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие», — прокомментировали визит силовиков в пресс-службе Минздрава.