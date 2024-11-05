В Миньяре пожар полностью уничтожил частный дом

Хозяйка жилища успела спастись

В ночь на вторник, 5 ноября, в Миньяре вспыхнул деревянный жилой дом, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за аварийного режима работы электрооборудования.

В доме отсутствовал пожарный извещатель. Прибор помог бы вовремя отреагировать на задымление, и жилье можно было бы спасти.

«Сотрудники Ашинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали горение на площади 144 квадрата. К тушению привлекалось 13 человек личного состава и 4 единицы техники», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

По правилам противопожарного режима в России приборы устанавливают бесплатно многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении.