В Миньяре неизвестная женщина похитила работы студентов‑художников

Представители гостиницы намерены писать заявление в полицию

Сегодня, 18 июня, в гостинице «Семигорье» в Миньяре неизвестная женщина похитила картины студентов-художников, которые приехали на Всероссийский пленэр имени Леонарда Туржанского, рассказали очевидцы Первому областному информагентству.

Ребята готовились к финальному показу своих работ, как вдруг обнаружили пропажу четырех картин — три из них написала студентка из Челябинска, еще одну украли у парня из Новоалтайска.

«По камерам посмотрели — женщина зашла в гостиницу, чтобы снять деньги в банкомате, а потом прихватила картины», — рассказала художница из Челябинска.

Девушка пошутила, что сама намерена разыскать похитительницу.

«Просматриваем камеры, будем составлять заявление», — прокомментировали Первому областному информагентству в гостинице «Семигорье».

Это еще не все неприятные сюрпризы, с которыми столкнулись ребята. По нашим данным, несколько студентов отравились в столовой отеля — их увезли в ашинскую больницу. В гостинице сообщили, что проверяют эту информацию, и от подробного комментария отказались.