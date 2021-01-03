В Миньяре на центральной площади загорелась новогодняя елка

Причиной ЧП стали необдуманные действия местного жителя

Сегодня, 3 января, в Миньяре Ашинского муниципального района загорелась новогодняя елка на центральной городской площади. Оказалось, к ЧП причастен местный житель. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о возгорании ели пожарные получили в 14:03 и сразу же направились на место вызова. Караул 120 пожарной части Противопожарной службы Челябинской области расположен рядом с площадью, поэтому его сотрудники первыми прибыли на место ЧП и уже через минуту локализовали пожар. Еще через три минуты огонь был потушен.

«Как удалось выяснить сотрудникам государственного пожарного надзора, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. Мужчина, 1981 года рождения, запускал фейерверк в непосредственной близости от ели, в результате чего загорелась одна из новогодних игрушек, площадь которой 0,2 квадратных метра. В итоге огнем была повреждена верхняя часть ели»,— сообщили в ведомстве.

Пострадавших в результате инцидента нет, однако спасатели напоминают южноуральцам о том, что запускать пиротехнические изделия разрешено только на специальных площадках, где обеспечена безопасность.