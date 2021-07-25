В Минэкологии прокомментировали замор рыбы в озере в Нагайбакском районе

Причин гибели рыб может быть несколько

В министерстве экологии Челябинской области прокомментировали массовый замор рыбы на озере Большой Ачакуль в Нагайбакском районе. По данным ведомства, скорее всего, это связано с кислородным голоданием у рыб, вызванным жарой и резким скачком температуры воды из-за обмеления озера.

«Из-за недостатка осадков в водоем не поступает свежая вода, она прогревается, испаряется, теряет уровень и застаивается. Сами рыбы — пойкилотермные существа, которые принимают температуру окружающей среды. Перепады в несколько градусов — и в разы увеличивается потребность в кислороде. А его в водоеме практически нет. В результате некоторые виды рыб погибают от повышения температуры, другие — от ее перепада и недостатка кислорода. Это все естественные факторы гибели рыбы»,— сообщили в ведомстве.

Также в региональном Минэкологии отметили, что неестественной причиной замора рыбы может быть попадание в воду хоз-фекальных стоков с поселка. Чтобы исключить или подтвердить эту версию, ведомство направит на место происшествия своих специалистов. Профильным органам также рекомендовано провести анализ воды.

«Хочу отметить, что озеро бессточное, пополняется за счет атмосферных осадков. Это типичное озеро лесостепей юга Челябинской области. Со всех сторон оно окружено лиственными, преимущественно березовыми лесами, и степной зоной. Является традиционным местом ловли щуки, карася, окуня, плотвы»,— добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что местные жители пожаловались на массовый замор рыбы в озере Ачакуль.