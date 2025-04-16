В Миндоре Челябинской области прошли новые задержания

Всем фигурантам планируется предъявить обвинения и избрать меру пресечения

Следствие по уголовному делу в отношении министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева активно продвигается. В рамках расследования задержаны несколько высокопоставленных чиновников министерства и представитель крупной дорожной компании, сообщил источник ИА «Первое областное».

Среди задержанных: первый замначальника правового управления Миндора Станислав Куликов, его предшественник Алексей Плюта, действующий замначальника правового управления Ирина Клементьева и бывший директор ЗАО «ЮжУралАвтобан» Константин Жаботинский. Проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемых. В ближайшее время всем фигурантам планируется предъявить обвинения и избрать меру пресечения.

В пресс-службе УФСБ по региону факт следственных действий подтвердили.

Как ранее сообщал наш сайт, 19 февраля главу Миндортранса Алексея Нечева задержали в Челябинске сотрудники УФС. Он подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Обвинение связано с действиями, предположительно совершенными в 2016 году, когда подозреваемый занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства.