В микрорайоне Парковый в Челябинске нетрезвый мужчина разбил подъездное окно

Полиция проводит проверку

Минувшей ночью, 25 декабря, в микрорайоне Парковый в Челябинске нетрезвый мужчина выбил окно в подъезде дома. Об этом сегодня местные жители сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в третьем часу ночи в доме № 40 по улице Александра Шмакова. Сначала мужчина звонил по домофону в квартиры, чтобы его пустили в подъезд. Один из жильцов открыл ему дверь. Через какое-то время он вышел из подъезда обратно на улицу и снова начал звонить в квартиры. В этот момент в подъезд зашел житель дома, и нетрезвый гость отправился за ним, но вскоре снова оказался на улице. После этого мужчина разбил одно из подъездных окон.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

«Заявление зарегистрировано в отделе полиции „Курчатовский“, выясняются все обстоятельства произошедшего»,— ответили в ведомстве.

Разбитое стекло в окне временно заменила фанера.