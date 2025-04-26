В микрорайоне Челябинска трехлетний мальчик выпал с балкона четвертого этажа

Ребенка госпитализировали с травмами

Вечером 25 апреля в челябинском микрорайоне Чурилово трехлетний мальчик выпал с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже. Как сообщили очевидцы, сначала он выбросил игрушку, а потом, видимо, решил поймать ее. Ребенок остался жив, но получил травмы. Следственное управление СК России по Челябинской области проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в одном из домов, расположенных на улице 2-й Эльтонской. Предварительно, мальчик сначала залез на стул, потом — на подоконник. Его мать в этот момент находилась в другой комнате.

Мальчика госпитализировали, ему оказывают всю необходимую помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Родителей призывают следить за своими детьми и устанавливать на окна блокираторы.