В миасской квартире скончалась сиделка, присматривавшая за инвалидом

На месте происшествия работали спасатели

В Миассе спасатели выехали на вызов 61-летней местной жительницы, сообщившей, что на ее крик долго не реагирует присматривающая за ней сиделка. Оказалось, что 68-летняя женщина скончалась в соседней комнате. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в управлении ГОЧС по городу.

Вызов поступил накануне днем из квартиры дома № 13 по улице 8 Июля. Инвалид I группы, которая не может самостоятельно передвигаться, долгое время не могла дозваться свою сиделку — женщина вышла в соседнюю комнату и больше не вернулась. Хозяйка квартиры позвонила в службу спасения.

«Прибывшие спасатели проникли в квартиру по лестнице и в одной из комнат обнаружили тело сиделки. На место происшествия приехали полицейские. Обстоятельства смерти пожилой женщины выясняют следователи», — сообщили в ГОЧС по Миассу.

За женщиной, потерявшей сиделку, теперь присматривают родственники.