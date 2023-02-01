В миасской квартире нашли тело мужчины

Для доступа в жилье понадобилась помощь спасателей

В одном из домов на улице Уральской в Миассе нашли тело 32-летнего мужчины, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

За помощью к спасателям обратилась пожилая родственница мужчины. Она объяснила, что племянник более двух недель не выходит на связь.

«К месту ЧП были вызваны сотрудники полиции, только в их присутствии спасатели смогли обеспечить доступ в квартиру пропавшего мужчины. Спасатели спустились с крыши шестиэтажного дома к балкону, деблокировали створки евроостекления, открыли входные двери изнутри и обеспечили доступ в квартиру», — рассказали в областной ПСС.

Тело мужчины лежало в коридоре. Выясняются обстоятельства и причины его смерти.