В Миассе женщину нашли мертвой на дне пруда в автомобиле

По предварительным данным, Анне Казаковой стало плохо за рулем, и она потеряла контроль над управлением

Сегодня, 22 июля, со дна Поликарповского пруда в Миассе достали машину с телом 31-летней Анны Казаковой, которая пропала накануне. Об этом этом в социальных сетях сообщают волонтеры, информацию подтверждает руководитель миасского следственного отдела СУ СКР по Челябинской области Анатолий Селиверстов.

По предварительной версии, у Анны Казаковой случился сердечный приступ, она потеряла контроль над управлением авто и съехала в пруд. Признаков насильственной смерти не обнаружено, однако точную причину гибели можно установить только после судмедэкспертизы.

Молодую женщину искали со вчерашнего дня полиция, родственники, волонтеры поисковых отрядов. Анна уехала из дома 21 июля на своем автомобиле ВАЗ-2114 и больше не выходила на связь.





«Спасибо тем людям, которые откликнулись и предоставили видео с камер наблюдения. Это помогло сузить круг поиска. Тем, кто колесил по дорогам, исходил вдоль и поперек поселок Динамо и его окрестности. Тем, кто осматривал окрестности с коптера. Ребята, в такие моменты я понимаю, что мы не зачерствели, мы не стали равнодушными к чужой боли. Огромное вам человеческое спасибо. Жалко девочку, жалко родных, жалко детей. Анны больше нет», — написала участница поисков Наталья Набиуллина.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, после окончания проверки будет принято процессуальное решение.