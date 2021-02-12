В Миассе женщину лишили водительских прав за наезд на хаски

Жительница сбила собаку и скрылась с места аварии

Миасский городской суд лишил водительских прав 52-летнюю женщину, которая сбила на автомобиле собаку породы хаски и оставила место ДТП. Консультант суда Нина Кислинская сегодня, 12 февраля, сообщила, что назначенное наказание будет действовать год.

Установлено, что в один из дней сентября 2020 года Елена Х., управляя автомобилем на дороге во дворе одного из домов в Миассе, наехала на собаку и покинула место ДТП.

Суд признал наезд на собаку дорожно-транспортным происшествием, потому что владельцу сбитой хаски причинен материальный ущерб.

Суд принял во внимание, что женщина добровольно явилась в ГИБДД, интересовалась состоянием здоровья собаки и оплатила половину затрат на ее лечение.

«Отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено. Смягчающими обстоятельствами являются фактическое признание Еленой Х. вины, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, принесение извинений потерпевшему», — отметила Нина Кислинская.

Женщине назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год.

Постановление вступило в законную силу.