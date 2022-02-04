В Миассе женщину будут судить за жестокое убийство сожителя

Обвиняемая пыталась замаскировать преступление под самоубийство жертвы

Заместитель прокурора Миасса утвердил обвинительное заключение в отношении ранее судимой 47-летней женщины. Она пойдет под суд за убийство сожителя. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

После освобождения из мест лишения свободы в феврале прошлого года обвиняемая начала жить с 62-летним мужчиной. В ночь на 23 ноября 2021 года они поссорились, женщина схватилась за нож и целенаправленно вонзила жертве в сердце. Мужчина скончался в больнице. Обвиняемая пыталась выдать преступление за самоубийство и рассказала ложную версию дочери погибшего. Обвинение полностью развенчало эту гипотезу, учитывая показания самого мужчины, который перед смертью успел сказать, что его рану ему нанесла сожительница.

«В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“). Ранее она отбывала наказание за применение насилия в отношении сотрудника полиции», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.