В Миассе женщине вынесли приговор за гибель ребенка в ванне

Полуторагодовалый мальчик захлебнулся во время купания

Миасский городской суд вынес приговор 38-летней женщине по делу о причинении смерти по неосторожности своему сыну (статья 109 УК РФ). Об этом сегодня, 22 ноября, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Трагедия случилась 23 апреля в одной из миасских квартир. Полуторагодовалый мальчик остался без присмотра в ванне, захлебнулся и погиб.

«Женщине назначили наказание — один год лишения свободы в колонии-поселении»,— сообщили в пресс-службе суда.

Тело брата в ванне обнаружила 11-летняя дочь осужденной. 12 мая девочка попала под колеса поезда и погибла.