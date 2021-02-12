В Миассе женщине с редким заболеванием не выдавали лекарства

Минздрав приобрел запас дорогостоящего препарата после прокурорской проверки

Жительница Миасса с аутоиммунным заболеванием пожаловалась в прокуратуру на то, что в городской больнице № 2 ей перестали выдавать жизненно необходимый препарат. По обращению проведена проверка, сообщили сегодня, 12 февраля, в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что пациентка проходит лечение в ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Миасс», страдает хроническим аутоиммунным заболеванием и по медицинским показаниям нуждается в приеме дорогостоящего препарата. Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и важнейших для медицинского применения. Несмотря на это препарат не выдавался женщине с октября 2020 года.

«В нарушение требований Федерального закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ министерством здравоохранения региона и лечебным учреждением по состоянию на январь 2021 года не были приняты необходимые меры для обеспечения пациента препаратом», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Главному врачу больницы прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона. Министерство здравоохранения региона закупило препарат на сумму свыше 800 тысяч рублей. Лекарства пациентке хватит на семь месяцев.