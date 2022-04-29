В Миассе женщине грозит лишение свободы за поддельный диплом

Подозреваемая пыталась получит повышение

Полиция Миасса возбудила уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы. Ее подозревают в покупке диплома. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в ОМВД города.

По версии следствия, женщина работает на одном из предприятий Миасса и собиралась получить повышение. Для этого подозреваемая принесла в отдел кадров диплом, который купила в Интернете.

«Правоохранители установили, что женщина в указанном в дипломе учебном учреждении обучение не проходила. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ („Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта официального документа“)», — рассказали в городской полиции.

Женщине грозит до года реального лишения свободы.