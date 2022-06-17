В Миассе женщина выманила у пенсионера 745 тысяч рублей, представившись работником коммунального сервиса

Возбуждено уголовное дело о краже

94-летний житель Миасса обратился в полицию после того, как из его шкатулки пропали 745 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что к нему в квартиру пришла незнакомая женщина, представилась работником коммунальной организации и якобы осмотрела трубы. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Полицейский задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее не судимая 34-летняя жительница Миасса.

«Женщина рассказала, что, имея преступный умысел, намеренно представилась сотрудницей организации с целью хищения денег. Часть средства она вернула владельцу — при обыске в ее квартире обнаружили 500 тысяч рублей», — сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Как ранее сообщал наш сайт, полицейские Магнитогорска совместно с коллегами из Пермского края задержали подозреваемого в мошенничестве. Установлено, что мужчина по телефону называл потерпевшим суммы, которые они должны выплатить за родственника, попавшего в аварию, а затем приезжал за деньгами.