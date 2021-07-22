В Миассе женщина упала с высоты 14-го этажа

Полицейские устанавливают личность погибшей

С 14-го этажа дома № 4 по улице Степана Разина в Миассе выпала женщина. Она разбилась насмерть. Об этом сегодня, 22 июля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Тело женщины обнаружили очевидцы. Выяснилось, что пострадавшая скончалась от травм, характерных для падения с высоты. Полицейским до настоящего времени не удалось установить ее личность.

Сотрудники миасского отдела МВД могут предоставить фотографии погибшей с места происшествия. По этическим причинам мы не можем опубликовать их крупным планом.

В момент трагедии женщина была одета в темную куртку, темные штаны, зеленую футболку и носки розового цвета. Рядом с телом лежала связка ключей.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о личности погибшей, позвонить по телефонам 8 (3513) 299-402 (дежурная часть) или 8-908-703-75-05 (уголовный розыск).