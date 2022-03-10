В Миассе женщина потеряла 5,5 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Потерпевшая поверила мошенникам и вкладывала кредитные средства в энергетическую компанию

В Миассе 64-летняя женщина лишилась 5,5 миллиона рублей при попытке инвестирования в энергетическую компанию. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевшая увидела рекламу о выгодном инвестировании в Сети, перешла по ссылке, указала свои Ф.И.О. и номер телефона. В этот же день пенсионерке позвонила женщина, рассказала, что набирается команда для выгодных вложений. На следующий день потерпевшей позвонил мужчина и попросил установить приложение банка для перевода денег.

«Так как личных сбережений у женщины не было, она оформляла займы в различных кредитных и микрофинансовых организациях на себя и родственников общей суммой более 5,5 миллиона рублей. Женщина осуществляла переводы до того момента, пока одна из родственниц не убедила ее, что она имеет дело с мошенниками», — рассказали в региональном полицейском главке.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как ранее сообщал наш сайт, жительница Челябинска отдала мошенникам 1,1 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте.

Сотрудники полиции напоминают, что мошенники изобретают новые и все более изощренные способы наживы. Южноуральцев просят не проводить никаких финансовых операций после звонков неизвестных лиц.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о пенсионерке, которая по указке мошенников оформила на себя два кредита, причем один из них — под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры.