В Миассе 64-летняя женщина пыталась заработать на инвестициях и перевела почти три миллиона рублей мошенникам. В течение двух недель потерпевшая перечислила 300 тысяч рублей собственных сбережений и оформила займы на 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Потерпевшая увидела в интернете рекламу о вложении инвестиций и оставила заявку на звонок. По телефону жительницу Миасса убедили в том, что она получит большой доход. Но для этого нужно инвестировать крупные наличные средства, чтобы деньги шли в оборот, и когда накопится большая сумма, она сможет их вывести.
«Когда специалисты биржи потребовали оплатить страховку, потерпевшая пришла в банк, чтобы оформить очередной займ. Сотрудник банка поинтересовался причиной оформления очередного кредита, а когда женщина пояснила ситуацию, работники организации предположили, что она имеет дело с мошенниками. Женщина решила вывести денежные средства, но когда озвучила свое решение звонившему, с ней перестали контактировать», — прокомментировали в полиции Челябинской области.
Также женщина рассказала, что слышала о подобных случаях обмана, но доверилась «аналитику». В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст.159 УК РФ).
Мы также писали ранее, что в Магнитогорске мужчина перевел мошенникам 500 тысяч рублей. Он вносил деньги через банкомат и все время был на связи со злоумышленниками.
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