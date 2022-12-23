В Миассе женщина перевела мошенникам почти три миллиона рублей

Потерпевшая думала, что занимается инвестициями

«Когда специалисты биржи потребовали оплатить страховку, потерпевшая пришла в банк, чтобы оформить очередной займ. Сотрудник банка поинтересовался причиной оформления очередного кредита, а когда женщина пояснила ситуацию, работники организации предположили, что она имеет дело с мошенниками. Женщина решила вывести денежные средства, но когда озвучила свое решение звонившему, с ней перестали контактировать»,

— прокомментировали в полиции Челябинской области.