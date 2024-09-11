В Миассе женщина перевела лжецелительнице более 500 тысяч рублей

Мошенница нашла жертву через приложение для поиска друзей

В Миассе 34-летняя сотрудница одного из магазинов поверила «целительнице» и переводила ей деньги за обряды по улучшению жизни, при этом мошенница выманивала все больше денег, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевшая зарегистрировалась в приложении для поиска друзей. Ей написала женщина с ником Целительница и предложила свои услуги. Мошенница убедила жертву провести магические обряды, для которых нужны специальные атрибуты.

«Поддавшись обману, местная жительница в течение недели переводила различные суммы на указанные ей счета, потратив более 515 тысяч рублей. Когда с нее потребовали еще, якобы для активации обрядов, женщина поняла, что столкнулась с мошенниками, и обратилась в полицию», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).