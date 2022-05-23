В Миассе женщина перечислила лжеброкеру более полумиллиона рублей

Потерпевшая хотела заработать на вложениях в криптовалюту

Жительница Миасса лишилась более полумиллиона рублей, желая заработать в интернете и доверившись мошенникам. Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

42-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что искала в интернете различные способы дополнительного заработка и в итоге остановилась на вложении в цифровую валюту. Вскоре ей позвонил мужчина, который представился сотрудником финансовой организации и предложил вложить средства в криптовалюту на одной из зарекомендовавших себя бирж. Потерпевшая согласилась и перевела на якобы специально созданный для нее счет некоторую сумму.

На протяжении восьми месяцев мошенник убеждал женщину вносить дополнительные суммы для получения более высокого дохода. В результате, когда на счету оказалось 525 тысяч рублей, она потеряла к нему доступ и поняла, что ее обманули.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего данное противоправное деяние», — сообщили в ведомстве.

Мошеннику грозит до шести лет лишения свободы.