В Миассе женщина лишилась 65 тысяч рублей при продаже мебели

Потерпевшая поверила покупателю и назвала данные своей карты

Жительница Миасса разместила объявление о продаже стенки. Товаром заинтересовался мужчина, который по телефону убедил женщину выдать все данные банковской карты и четырехзначный код. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в городской полиции.

Лжепокупатель поделился с потерпевшей радостью от покупки нескольких квартир и сообщил, что ему нужна недорогая мебель. В разговоре мужчина был убедителен и заверил, что в течение часа за товаром приедут грузчики. Женщина предложила передать оплату с ними, однако покупатель сослался на недоверие к грузчикам.

«Продавец согласилась и дала номер. Когда на телефон пришло сообщение с четырехзначным кодом, женщина поначалу не хотела его называть. Однако покупатель убедил ее, что код нужен для перевода с какого-то другого банка, откуда проблематично перечислять средства. По словам покупателя, без кода оплатить покупку не получилось бы», — рассказали в полиции Миасса.

После этого потерпевшая обнаружила в своем банке операцию перевода около 65 тысяч рублей. Лжепокупатель перестал выходить на связь, а женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).