В Миассе зажатого в автомобиле мужчину протащили 20 метров по земле

Пострадавший пытался встать на защиту своей подруги, которой угрожал сотрудник сервиса проката авто

Минувшей ночью в Миассе между местной жительницей, ее друзьями и сотрудником компании «Прокат авто» возник конфликт, в результате которого пострадал один из друзей девушки. В одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте» пострадавшая сообщила, что обратилась в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили факт обращения.

Инцидент произошел ночью 24 июля около 3:30 в поселке Динамо. По словам потерпевшей, вечером 23 июля она взяла напрокат автомобиль в компании «Прокат авто» и должна была вернуть его вечером 24 июля. Ночью она остановилась в поселке, чтобы поболтать со своими друзьями. Вдруг к ней подошел тот самый сотрудник организации, у которого она арендовала авто, и начал требовать ключи, аргументируя это тем, что девушка превысила скорость.

«Мой друг решил заступиться за меня, чтобы тот сбавил тон. Чтобы конфликт не пошел дальше, я решила отдать ключи и вернуть залог в размере 5000 рублей, но мне было отказано. Я отдала ему ключи. Посыпались угрозы. Друг встал передо мной, чтобы защитить меня, и тут же получил из газового пистолета или перцового баллончика в глаза»,— рассказывает девушка.

По словам потерпевшей, растерявшись, ее друг положил руку на окно с водительской стороны. Тогда сотрудник «Проката авто» резко закрыл окно, сел за руль и протащил мужчину с зажатой рукой по асфальту около 20 метров. В результате пострадавший повредил ногу, руку, получил сотрясение мозга и другие травмы.

Кроме того, автор поста сообщила, что сотрудник организации угрожал ей после того, как она пообещала обратиться с заявлением в полицию. Несмотря на это, девушка все же обратилась в правоохранительные органы.

«Заявление зарегистрировано, все участники инцидента установлены, опрошены, в настоящее время проводится проверка с целью установления всех обстоятельств. Также проводится проверка по факту ДТП»,— прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.