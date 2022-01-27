В Миассе завкафедрой вуза заподозрили в получении взятки на 62 тысячи рублей

По версии следствия, подозреваемый получил деньги от студента

Следственные органы выявили очередной эпизод получения взятки заведующим кафедрой филиала вуза в Миассе. Об этом сегодня, 27 января, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемый получил от студента более 62 тысяч рублей за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Ранее в отношении завкафедрой было возбуждено уголовное дело по эпизоду с получением взятки в 90 тысяч рублей.

Как ранее сообщал наш сайт, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего заведующего кафедрой Уральского госуниверситета физической культуры Виктора Олефиренко. Он признан виновным в получении взяток в сумме более 1,7 миллиона рублей от студентов.





