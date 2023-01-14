В Миассе завершены поиски 15-летней девочки

Сейчас подросток находится дома

В Миассе Челябинской области завершены поиски 15-летней Маританы Ивановой, которая ушла из дома 11 января. Сотрудники полиции обнаружили подростка у друзей, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Девочка была разыскана сотрудниками полиции. Она находилась у друзей. Сейчас она возвращена домой. Противоправных действий в ее отношении не совершалось»,— рассказали в ведомстве.

Известно, что все это время Маритана не выходила на связь со своими родственниками.